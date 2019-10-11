Тариф на мусор признан незаконным в Пермском крае

Тариф пермского регоператора «Теплоэнерго» по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) признан незаконным Пермским краевым судом. Об этом «URA.RU» сообщил председатель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин.
«На данный момент признаны незаконными действующие тарифы для всех категорий потребителей. Речь идет о тарифах за вывоз мусора (это имеет влияние на всех потребителей) и нормативах накопления твердых коммунальных отходов только для многоквартирных домов (для частного сектора не отменены)», — рассказал Зотин. Он также добавил, что суд отменил приказ регионального министерства ЖКХ о средней плотности мусора.
Решение суда в законную силу не вступило, сообщил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь министерства тарифного регулирования и энергетики края Виктор Казеев. Он отметил, что говорить о том, что тариф отменен, пока рано». Дальнейшие шаги министерство будет предпринимать после того, как увидит мотивировочную часть. В зависимости от нее либо будет обжаловано решение суда, либо скорректирован норматив или тариф.