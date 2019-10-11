После ремонта аэродром сможет принимать крупнейшие грузовые и дальнемагистральные самолеты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ближайшие три года взлетно-посадочную полосу (ВПП) Нижневартовского аэропорта ждет реконструкция. Ее проведут за счет бюджета ХМАО. Эту информацию подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Проект реконструкции предусматривает: усиление существующего асфальтобетонного покрытия, реконструкцию магистральной рулежной дорожки, светосигнального оборудования, строительство ливневой и дренажной системы аэродрома», — сообщили в депсвязей.

В департаменте общественных и внешних связей добавили, что необходимость реконструкции назрела из-за «фактического состояния искусственной ВПП аэропорта города Нижневартовск, нормативный срок эксплуатации которой является предельным». По предварительной оценке, новая ВПП появится в Нижневартовске в 2022 году и будет стоит бюджету автономии порядка 2,6 млрд рублей. О том, что взлетно-посадочная полоса нижневартовского аэропорта требует ремонта, в середине лета рассказал генеральный директор АО «Нижневартовскавиа» Олег Метелица на встрече с депутатами города. Это же подтвердил и его заместитель Николай Куликов.

Ранее «URA.RU» писало, что из-за проблем с ВПП аэропорту Нижневартовска пришлось отказаться от услуг одной из авиакомпаний, желающей совершать перелеты из Нижневартовска, а также о том, что предприятие своими силами ремонтирует полосу, тратя на это 15-20 млн рублей ежегодно.