Двухэтажка развалилась, оставив людей без дома (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде двухэтажный брусовой дом на Мира, 27 сошел со свай в ночь с 11 на 12 октября. Всех жильцов эвакуировали, а в администрации проводили экстренное совещание.

«Треск, предшествующий проседанию дома, раздавался на протяжении примерно получаса. Потом из поврежденных водопроводных труб хлынула вода», — передает «Красный север» со ссылкой на жильцов. Из-за обрушения крыльца люди не могли выйти из дома или наоборот попасть в квартиру. Оставшихся дома жильцов эвакуировали через окна. Временное жилье предоставлено 35 ямальцам, сообщила в пресс-релизе администрация города.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Собственников пустят в квартиры, если специалисты установят, что это не представляет опасности. Жильцы рассказали журналистам, что летом в доме работала комиссия, которая решала вопрос о капитальном ремонте дома.

Дом «раскрылся» снизу на углу. Повреждения по всему периметру Фото: «В Салехарде.ру», «ВКонтакте»