В Салехарде двухэтажный брусовой дом на Мира, 27 сошел со свай в ночь с 11 на 12 октября. Всех жильцов эвакуировали, а в администрации проводили экстренное совещание.
«Треск, предшествующий проседанию дома, раздавался на протяжении примерно получаса. Потом из поврежденных водопроводных труб хлынула вода», — передает «Красный север» со ссылкой на жильцов. Из-за обрушения крыльца люди не могли выйти из дома или наоборот попасть в квартиру. Оставшихся дома жильцов эвакуировали через окна. Временное жилье предоставлено 35 ямальцам, сообщила в пресс-релизе администрация города.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Собственников пустят в квартиры, если специалисты установят, что это не представляет опасности. Жильцы рассказали журналистам, что летом в доме работала комиссия, которая решала вопрос о капитальном ремонте дома.