Суд ХМАО отпустил на свободу полицейского-педофила

По решению суда ХМАО обвиняемому арест заменен на подписку о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Окружной суд ХМАО освободил из-под стражи сургутского полицейского, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах региона.

По словам инсайдера, обвиняемый находился под арестом после предъявления обвинения по решению сургутского городского суда. Однако апелляционная инстанция его отменила. «Очень странное решение, обычно по такого рода преступлениям фигуранты находятся под стражей», — сообщил источник.

Он также рассказал, что полицейскому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — изнасилование и распространение детской порнографии. В ходе следствия установлено, что обвиняемый познакомился с несовершеннолетней девушкой в социальных сетях и пригласил ее к себе. Он подсыпал ей какое-то усыпляющее средство, а затем изнасиловал ее. Фотографии голой девушки, снятые на телефон, разослал еще и своим знакомым. «Установлено, что в этот момент он находится под наркотиками», — добавил инсайдер.

Дозвониться до суда ХМАО корреспонденту «URA.RU» не удалось. В пресс-службе полиции ХМАО журналисту агентства сообщили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам: «В дальнейшем он понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством».