В Кремле внесли ясность в вопрос о возвращении смертной казни

Дмитрий Песков опроверг возможность возвращения смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждается. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговоры о возобновлении смертной казни начались после убийства в Саратове девятилетней девочки. Опрос на тему возвращения такой меры наказания появился на странице Госдумы в «ВКонтакте», когда тело ребенка отыскали 11 октября. В опросе уже приняли участие почти 100 тыс человек.

При этом в Кремле заявили, что никаких указаний по проведению опроса не давали. Опрос был инициирован и искусственно раздут СМИ, отметила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.