11 октября 2019

В Кремле внесли ясность в вопрос о возвращении смертной казни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков опроверг возможность возвращения смертной казниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос о возвращении смертной казни в Кремле не обсуждается. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговоры о возобновлении смертной казни начались после убийства в Саратове девятилетней девочки. Опрос на тему возвращения такой меры наказания появился на странице Госдумы в «ВКонтакте», когда тело ребенка отыскали 11 октября. В опросе уже приняли участие почти 100 тыс человек.

При этом в Кремле заявили, что никаких указаний по проведению опроса не давали. Опрос был инициирован и искусственно раздут СМИ, отметила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...