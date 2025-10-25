Что произойдет с магнитосферой 26 октября 2025: прогноз и как пережить

Конец октября не дает расслабиться метеозависимым Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Октябрь подходит к концу, и геомагнитная обстановка пока спокойная. Но метеозависимым стоит быть начеку: возможны небольшие «встряски» магнитосферы, влияющие на самочувствие, настроение и сон. Что ждать 26 октября 2025, будет ли магнитная буря в этот день и каким ожидать давление — читайте в материале URA.RU.

Магнитные бури в конце октября 2025

В конце октября 2025 года на Солнце отмечается умеренная активность, которая не вызывает опасений для Земли. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, последний выброс энергии произошел утром, 23 октября, в 08:08 по московскому времени, его классифицировали как C3.23.

Для понимания: вспышки класса C — это самая слабая активность Солнца. Более мощных выбросов, относящихся к классам M и X, не зафиксировано. Это значит, что серьезных магнитных бурь и резких возмущений геомагнитного поля в ближайшие дни не предвидится. Сейчас Солнце ведет себя спокойно, ученые продолжают наблюдения, но угроз для Земли нет. Геомагнитная обстановка остается стабильной, поэтому резких перепадов давления или самочувствия ожидать не стоит.

Продолжение после рекламы

Прогноз магнитных бурь 26 октября 2025 года

Прогноз говорит о том, что магнитосфера Земли будет в основном спокойной. Геомагнитная активность невысокая — 2–3 балла, солнечная активность умеренная. Есть небольшая вероятность, что маг­нитосфера будет слегка возбужденной — всего 20%, сильной магнитной бури почти не ожидается. Для метеозависимых это значит: резких перепадов давления, головной боли или сильной усталости сегодня, скорее всего, не будет.

Прогноз магнитных бурь в октябре 2025

До конца октября геомагнитная обстановка будет спокойной. С 27 по 29 число активность держится низкая — около 2–2,5 баллов, то есть почти никаких колебаний. 30 октября возможен небольшой подъем до 4 баллов — это «оранжевый» уровень, но настоящей бури пока не будет. 31 октября активность снова немного снизится — около 3 баллов. В целом, месяц заканчивается спокойно, с одной возможной небольшой встряской.

Как будет развиваться геомагнитная обстановка в ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Атмосферное давление 26 октября 2025

Атмосферное давление в этот день тоже спокойное: в Москве — 741 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 747 мм. Это чуть ниже обычного, поэтому некоторые люди могут почувствовать легкую слабость или небольшую головную боль, но в целом погода безопасна для здоровья.

Суть магнитных бурь

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые происходят из-за солнечной активности: выбросов энергии, частиц и солнечного ветра. Когда к планете прилетают заряженные частицы от Солнца, магнитосфера «шатается», и это может влиять на людей и технику.

В основном страдают метеозависимые: они чувствуют головную боль, слабость, раздражительность, у некоторых может подскакивать давление. Но чаще всего бури легкие и почти незаметные. Сильные, опасные вспышки случаются редко — их вызывают мощные выбросы классов M и X. На обычные дни с умеренной активностью, как сейчас, переживать не стоит: магнитосфера держится спокойно, техника и здоровье в норме.

Симптомы при магнитных бурях

Симптомы, которые люди могут ощущать во время магнитных бурь, связаны с реакцией организма на колебания магнитного поля и изменениями в атмосфере. Вот самые распространенные:

Головная боль и мигрень — часто у метеозависимых людей.

— часто у метеозависимых людей. Повышенная утомляемость, слабость, сонливость — организм тратит больше энергии на адаптацию.

— организм тратит больше энергии на адаптацию. Раздражительность, перепады настроения — нервная система реагирует на стрессовое воздействие.

— нервная система реагирует на стрессовое воздействие. Повышение или понижение давления — скачки давления возможны у гипертоников и гипотоников.

— скачки давления возможны у гипертоников и гипотоников. Учеба и концентрация ухудшаются — может быть сложнее сосредоточиться на работе или учебе.

— может быть сложнее сосредоточиться на работе или учебе. Сердечно-сосудистые реакции — учащенное сердцебиение, дискомфорт в области сердца у людей с заболеваниями сердца.

— учащенное сердцебиение, дискомфорт в области сердца у людей с заболеваниями сердца. Бессонница или тревожный сон — из-за повышенной активности нервной системы.

Продолжение после рекламы

Но у большинства людей симптомы слабые или вовсе не проявляются. Чаще страдают метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов.

Таблетки при магнитных бурях

Во время магнитных бурь основной принцип — не «срочно пить таблетки», а поддерживать организм и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы. Но при необходимости врач может рекомендовать конкретные препараты. Вот что чаще всего используют:

1. Для сердца и давления:

Антигипертензивные препараты — если есть гипертония, принимать по привычной схеме.

Вазодилататоры или препараты для сердечной мышцы — помогают расслабить сосуды и снизить нагрузку.

2. Для нервной системы:

Мягкие седативные — валериана, пустырник, настойки трав.

При сильной тревожности или бессоннице — назначает только врач, иногда используют легкие успокоительные или препараты магния.

3. Общее поддерживающее:

Магний и калий — улучшают работу сердца и сосудов.

Витамины группы B — помогают нервной системе справляться со стрессом.

Нельзя самостоятельно «назначать себе сильные седативные или сердечные препараты». Основное — следить за давлением, питанием, отдыхом и при необходимости проконсультироваться с врачом.

12 интересных фактов о магнитных бурях