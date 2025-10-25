Задержки и отмены рейсов 25 октября: что происходит в российских аэропортах

Рейсы задерживаются как на вылет, так и на прилет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утро 25 октября 2025 года вновь оказалось непростым для пассажиров российских аэропортов: ряд рейсов задержан или отменен как по внутренним, так и по международным направлениям. Наибольшие проблемы наблюдаются в аэропортах Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга. URA.RU собрало свежие данные на 09:30 мск — где сейчас задержки, а какие рейсы отменены.

Москва, Шереметьево

Утром 25 октября аэропорт Шереметьево вновь работает с перебоями. По данным на 8:00 мск, отменены вылеты в Волгоград и Калининград, а также задерживаются рейсы в Волгоград (несколько раз подряд), Уфу, Абу-Даби, Ставрополь, Анталью, Челябинск, Санкт-Петербург и Пхукет.

По прилетам ситуация также напряженная. На онлайн-табло зафиксировано 47 задержек и отмен рейсов. С опозданием прибывают самолеты из Краснодара, Шарм-эль-Шейха, Чебоксар, Стамбула, Кирова, Грозного, Махачкалы, Астрахани, Антальи (дважды) и Белграда. Большинство задержек приходится на южные и международные направления. Пассажиры сообщают, что ожидание рейсов в среднем превышает несколько часов.

Москва, Домодедово

Утром 25 октября аэропорт Домодедово столкнулся с масштабными задержками и частичными отменами рейсов. По данным онлайн-табло, сложная ситуация наблюдается как по вылетам, так и по прилетам.

По вылетам задержаны рейсы в Салехард, Калининград, Сочи (несколько рейсов подряд), Бухару, Владикавказ, Минеральные Воды, Грозный, Благовещенск, Ташкент и Бишкек.

По прилетам ситуация выглядит еще напряженнее — табло буквально «красное» от опозданий. С задержкой идут самолеты из Бишкека, Грозного, Сочи, Бухары, Минеральных Вод, Благовещенска, Батуми, Иркутска, Надыма, Норильска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Новосибирска, Барнаула, Ташкента, Минска, Читы, Ижевска, Аддис-Абебы, Омска, Дубая, Оша, Астаны, Шарджи и Ферганы, а также других. Отменены рейсы из Еревана и Санкт-Петербурга. Также сообщается о продолжающихся задержках из Пхукета и Сочи. В среднем отклонение от графика составляет несколько часов, особенно по южным и азиатским направлениям.

Москва, Внуково

Аэропорт Внуково утром 25 октября снова работает с перебоями — фиксируются как задержки, так и отмены рейсов. По данным онлайн-табло, сбои затронули сразу несколько популярных направлений.

По вылетам задерживаются рейсы в Анталию и Вологду, отменен вылет в Ереван. Также задержаны и частично отменены рейсы в Хургаду и Тбилиси. Ситуация по прилетам остается напряженной: с опозданием прибывают самолеты из Еревана, Сан-Бернардино, Екатеринбурга, Калининграда, Антальи, Владикавказа, Минеральных Вод, Астаны, Тбилиси, Хургады, Стамбула, Самарканда, Шарм-эль-Шейха, Бодрума, Анкары, Дубая, Кутаиси, Даламана, Перми, Тюмени, Ташкента и Уфы. Отменен прилет из Батуми, а также рейсы из Еревана. С задержками идут борты из Минска, Самарканда, Уфы, Красноярска, Алматы и Санкт-Петербурга.

Наиболее часто сбои фиксируются по южным и ближневосточным маршрутам — особенно из Анталии, Стамбула и Шарм-эль-Шейха. В целом, ситуация во Внуково остается сложной: график полетов смещен на несколько часов.

Санкт-Петербург, Пулково

Утром 25 октября аэропорт Пулково снова столкнулся с нарушениями в расписании. По данным онлайн-табло, часть рейсов задержана или отменена как по вылетам, так и по прилетам. По вылетам отменены рейсы в Горно-Алтайск, Москву и Екатеринбург, задерживается вылет в Волгоград.

По прилетам ситуация сложнее: с задержками идут борты из Казани, Баку, Москвы, Стамбула, Сыктывкара, Ханты-Мансийска, Антальи, Душанбе, Тюмени, Челябинска, Новосибирска, Уфы, Новокузнецка, Минска, Томска, Надыма и Волгограда. Отменены прилеты из Горно-Алтайска, Москвы и Екатеринбурга. Наиболее частые сбои фиксируются на маршрутах между Санкт-Петербургом и Москвой, а также по южным и уральским направлениям.

Сочи

В аэропорту Сочи утром 25 октября ситуация остается нестабильной. По вылетам отменен рейс в Москву и Стамбул, задержаны рейсы в Самарканд, Новосибирск, Москву (несколько рейсов) и Ереван.