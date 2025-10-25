Логотип РИА URA.RU
В центре Донецка развернули 200-метровый республиканский флаг. Видео

В центре Донецка молодежь развернула флаг ДНР длиной 200 метров ко Дню флага
25 октября 2025 в 11:32
День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября с 2014 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Донецка активисты молодежных организаций развернули 200-метровый республиканский триколор в честь Дня флага Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Мероприятие состоялось в 7 часов утра. И, несмотря на начинавшийся дождь и ранний час, молодежь вышла, чтобы отпраздновать значимое для всей Республики событие, отмечают журналисты. К поздравлениям присоединился и глава республики Денис Пушилин.

«Гордимся, что для всех патриотов России флаг Республики стал символом борьбы за свободу и верности избранному пути», — написал Пушилин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Флаг был развернут перекрестке улицы Постышева и проспекта Ильича, расположенном в Ворошиловском районе города. В событии приняли участие свыше ста человек. День флага ДНР ежегодно отмечают 25 октября с 2014 года.

