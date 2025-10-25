В центре Донецка развернули 200-метровый республиканский флаг. Видео
День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября с 2014 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В центре Донецка активисты молодежных организаций развернули 200-метровый республиканский триколор в честь Дня флага Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
Мероприятие состоялось в 7 часов утра. И, несмотря на начинавшийся дождь и ранний час, молодежь вышла, чтобы отпраздновать значимое для всей Республики событие, отмечают журналисты. К поздравлениям присоединился и глава республики Денис Пушилин.
«Гордимся, что для всех патриотов России флаг Республики стал символом борьбы за свободу и верности избранному пути», — написал Пушилин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Флаг был развернут перекрестке улицы Постышева и проспекта Ильича, расположенном в Ворошиловском районе города. В событии приняли участие свыше ста человек. День флага ДНР ежегодно отмечают 25 октября с 2014 года.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.