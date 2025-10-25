День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября с 2014 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Донецка активисты молодежных организаций развернули 200-метровый республиканский триколор в честь Дня флага Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Мероприятие состоялось в 7 часов утра. И, несмотря на начинавшийся дождь и ранний час, молодежь вышла, чтобы отпраздновать значимое для всей Республики событие, отмечают журналисты. К поздравлениям присоединился и глава республики Денис Пушилин.

«Гордимся, что для всех патриотов России флаг Республики стал символом борьбы за свободу и верности избранному пути», — написал Пушилин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

