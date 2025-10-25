Виновных в поджоге украинского склада в Лондоне посадят на 17 и 12 лет

Инцидент с поджогами склада украинских компаний произошел в 2024 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Лондоне суд вынес обвинительные приговоры группе граждан, признанных виновными в поджоге складского помещения украинских компаний. Их осудили на 17 и 12 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно материалам следствия, происшествие, случилось в марте 2024 года. Оно якобы было организовано по заказу, «исходившему от Российской Федерации».

По информации британских властей, ответственность за организацию поджога возложена на частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», деятельность которой запрещена на территории Великобритании. В качестве основных подозреваемых и лидеров преступной группы названы Дилан Джеймс Эрл, которому на момент происшествия было 21 год, и Джейк Ривс, 24 года. Оба фигуранта ранее были обвинены в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В ходе расследования они признали свою вину в умышленном совершении поджога по поручению иностранной разведки.

Продолжение после рекламы

Обвиняемые также признали, что планировали осуществить нападение на винный бутик Hedonism Wines и ресторан Hide, собственником которых является российский бизнесмен Евгений Чичваркин* (признан в РФ иноагентом). По информации британских властей, данные преступления были организованы по указанию ЧВК «Вагнер».