Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Казахстана
Путин поздравил Токаева с национальным праздником Дня Республики
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами. Поздравление опубликовало посольство Российской Федерации в Казахстане.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Казахстана — Дня Республики», — передало посольство Российской Федерации в Казахстане в своем telegram-канале слова Путина. Российский лидер отметил, что взаимодействие между государствами развивается на высоком уровне благодаря сотрудничеству как в двустороннем формате, так и на площадках международных организаций.
В поздравительной телеграмме Путин также подчеркнул особое значение стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Астаной, отметив, что предстоящий визит Токаева в Россию станет важным событием в двусторонней повестке. Российский лидер обратил внимание на позитивную динамику социально-экономического развития Казахстана, а также растущий международный статус страны.
Путин отдельно поздравил граждан Казахстана с национальным праздником, пожелав им благополучия и процветания. Президенту Токаеву он пожелал крепкого здоровья и успехов.
Ранее, 22 октября, исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Глава Республики Казахстан Токаев решил совершить визит в РФ. Поездка назначена на 12 ноября.
