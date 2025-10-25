Путин выразил уверенность в развитии отношений России и Казахстана

Путин поздравил Токаева с национальным праздником Дня Республики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем республики и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами. Поздравление опубликовало посольство Российской Федерации в Казахстане.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Казахстана — Дня Республики», — передало посольство Российской Федерации в Казахстане в своем telegram-канале слова Путина. Российский лидер отметил, что взаимодействие между государствами развивается на высоком уровне благодаря сотрудничеству как в двустороннем формате, так и на площадках международных организаций.

В поздравительной телеграмме Путин также подчеркнул особое значение стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Астаной, отметив, что предстоящий визит Токаева в Россию станет важным событием в двусторонней повестке. Российский лидер обратил внимание на позитивную динамику социально-экономического развития Казахстана, а также растущий международный статус страны.

Путин отдельно поздравил граждан Казахстана с национальным праздником, пожелав им благополучия и процветания. Президенту Токаеву он пожелал крепкого здоровья и успехов.