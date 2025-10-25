Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, заявил мэр Сочи (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Сочи введен режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва бытового газа и последующего пожара в жилом доме. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

В настоящее время в пунктах временного размещения расселены 28 человек, включая семерых несовершеннолетних. Сейчас в доме, который пострадал в результате ЧП, завершаются поквартирные обходы, а специалисты оценивают состояние здания.

Взрыв бытового газа на улице Тимирязева произошел поздно ночью 25 октября. В результате один человек погиб и один пострадал. Спасатели также обнаружили под завалами маленькую девочку. 70 человек эвакуировали. Позднее оперштаб сообщил о трех пострадавших. Пожар был ликвидирован. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Последние данные о трагедии в Сочи — в материале URA.RU.

Продолжение после рекламы

На месте ЧП ввели особый режим

На месте взрыва бытового газа введен режим локальной ЧС. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«На месте происшествия вводим режим локальной ЧС», — написал Прошунин. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Помощь пострадавшим

Власти заверили, что гражданам, оставшимся без жилья, будет предоставлена вся необходимая помощь. Эксперты проведут обследование здания и определят, возможно ли его дальнейшее использование. Установлено, что право собственности на жилые помещения было оформлено жителями в 2012 году на основании судебного решения.

На данный момент в пункты временного содержания расселены 28 жителей пострадавшего дома. В их числе семь детей, сообщил Прошунин.

Что известно о трагедии в Сочи на данную минуту

Как выглядит место ЧП в Сочи, где взорвался газ Фото: telegram-канал оперштаба Краснодарского края / t.me/opershtab23/14327

Инцидент произошел на четвертом этаже жилого здания на улице Тимирязева. Возник пожар, охвативший территорию площадью 15 квадратных метров, который был быстро ликвидирован сотрудниками спасательных служб. В результате взрыва были повреждены стены и выбиты окна в трех квартирах.

В результате взрыва бытового газа погиб человек, еще трое жителей получили травмы. Информация об этом поступила от пресс-службы оперативного штаба Краснодарского края. По информации мэра Сочи, погиб 70-летний пенсионер. Также пострадали три человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Под завалами спасатели также обнаружили маленькую девочку. Пострадавшего ребенка немедленно доставили в больницу. Всего из здания эвакуированы 70 человек.

Прошунин выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что пострадавшим будет предоставлена вся необходимая помощь. Мэр также отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Причем сами жители рассказали, что до трагедии каких-либо видимых проблем в системе газоснабжения замечено не было.

Уголовное дело и прокурорская проверка

Сейчас специалисты проводят устанавливают, пригодно ли здание для дальнейшей эксплуатации Фото: telegram-канал оперштаба Краснодарского края / t.me/opershtab23/14327

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщил СК России.

«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СК России.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Свою проверку проводит и прокуратура Краснодарского края. По ее результатам будут приняты соответствующие меры реагирования.

«Прокуратурой района организована проверка по факту произошедшего взрыва, предположительно бытового газа, в квартире на 4 этаже в жилом доме, расположенном по адресу: г. Сочи, Тимирязева, д.30/3, с последующим возгоранием. <...> По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.