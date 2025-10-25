Прокуратура и СК занимаются проверкой после взрыва газа в Сочи
Прокуратура начала проверку по факту взрыва в многоквартирном доме в Сочи
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после взрыва газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи. Об этом сообщили представители СК России по Краснодарскому краю.
«Следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили представители СК в telegram-канале ведомства. Ранее одной из квартир на четвертом этаже шестиэтажного здания произошел взрыв газовоздушной смеси, что привело к частичному обрушению конструкций. В результате трагедии погиб 75-летний мужчина. Также пострадали несколько человек — их точное число и тяжесть травм уточняются.
На месте продолжают работать следователи, криминалисты и эксперты. Руководитель регионального управления Андрей Маслов взял расследование дела под личный контроль.
В свою очередь прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту взрыва. На место происшествия выехал прокурор района Сергей Савенков.
Ранее в одном из многоквартирных домов на улице Тимирязева в Сочи произошел сильный взрыв бытового газа. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на пятом этаже, где в результате произошедшего была частично повреждена стена здания.
Жильцам пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома оказывается помощь. По информации главы города Андрея Прошунина, введен локальный режим ЧС. Подробности с места происшествия — в материале URA.RU.
