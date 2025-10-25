Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту и ж/д
Киев готовил теракты на Крымском мосту
Фото: Официальный сайт «Крымский мост»
Киевские власти разрабатывали планы террористических актов против Крымского моста, железнодорожной и иной критически важной инфраструктуры. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах», — отметил дипломат, уточнив, что российские ведомства активно работают над их предотвращением. Его слова передает ТАСС.
Киевские службы почти ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Ранее ФСБ России предотвратила попытку Украины организовать взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля. Авто, в котором находилось мощное самодельное взрывное устройство, прибило в РФ транзитом через несколько государств с территории Украины.
