Times: в отношениях России и Индии произошли изменения из-за Трампа

Пошлины Трампа повлияли на отношения России и Индии Фото: пресс-служба президента РФ

Москва и Нью-Дели усилили политическое и экономическое партнерство после введения новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на экспертов в сфере международных отношений. По данным издания, ужесточение американской политики и давление на Индию не ослабили связи с Россией, а, наоборот, значительно сблизили две страны.

«Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», — отмечается в материале издания. По словам Раджана Кумара, профессора Школы международных исследований при Университете Джавахарлала Неру, угрозы Вашингтона способствовали росту поддержки России в Индии.

Эксперт отметил, что в настоящее время между Индией и Соединенными Штатами наблюдается существенный дефицит доверия, что способствует укреплению позиций России в диалоге с индийской стороной. По его мнению, при нынешней администрации США восстановить доверие между странами невозможно.

Продолжение после рекламы