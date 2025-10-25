Times: в отношениях России и Индии произошли изменения из-за Трампа
Пошлины Трампа повлияли на отношения России и Индии
Фото: пресс-служба президента РФ
Москва и Нью-Дели усилили политическое и экономическое партнерство после введения новых торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на экспертов в сфере международных отношений. По данным издания, ужесточение американской политики и давление на Индию не ослабили связи с Россией, а, наоборот, значительно сблизили две страны.
«Теперь, после объявления президента Трампа о введении 50-процентных пошлин, пророссийское лобби в Индии набирает силу», — отмечается в материале издания. По словам Раджана Кумара, профессора Школы международных исследований при Университете Джавахарлала Неру, угрозы Вашингтона способствовали росту поддержки России в Индии.
Эксперт отметил, что в настоящее время между Индией и Соединенными Штатами наблюдается существенный дефицит доверия, что способствует укреплению позиций России в диалоге с индийской стороной. По его мнению, при нынешней администрации США восстановить доверие между странами невозможно.
Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент выразил надежду, что в ближайшем будущем Индия увеличит объемы закупок американской нефти, заменив ею российский экспорт. Президент Трамп сообщил, что глава правительства Индии Нарендра Моди дал обещание отказаться от приобретения российской нефти. Однако министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил о намерении не допускать давления США и сохранять независимость торговой политики.
