В норвежских истребителях недостаточно надежен тормозной парашют Фото: commons.wikimedia.org

В истребителях пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил Норвегии, которые предполагалось использовать против России, нашли недоработки. Во время испытания выяснилось, что необходимо доработать тормозной парашют самолета, сообщает Defense News. Такой парашют позволяет совершать посадку на обледенелых полосах, что необходимо в климатических условиях страны.

«Во время раскрытия парашюта допускается всего одна нештатная ситуация на 10 тысяч штатных, но сейчас это требование не выполняется», — рассказали изданию представители норвежских ВВС.

Усовершенствованную модель тормозного парашюта проверят в феврале 2020 года, после этого истребители могут быть поставлены на массовое производство. Норвежские специалисты рассчитывают закончить все работы к зиме 2021—2022 годов.

Сами истребители планировалось использовать для сдерживания возможных противников НАТО на Крайнем Севере Европы. При этом наибольшую обеспокоенность вызывает Россия, которая наращивает свои противовоздушные системы на Кольском полуострове.

Норвежские военные планируют использовать F-35 для сбора информации о российских подводных лодках. Также истребитель задействуют для сопровождения иностранных военных самолетов у норвежских границ, сообщает телеканал 360.