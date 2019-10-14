Руководство тюменского агрохолдинга наказали после новости «URA.RU»

Прокуроры приехали на молокозавод ПК «Молоко» с проверкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Прокуратура Тюменской области объявила предостережение гендиректору молокозавода ПК «Молоко» (Нижнетавдинский район) Ринату Насырову из-за многомиллионных долгов по зарплате. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства. 4 октября агентство писало о задержках зарплаты на предприятии, после чего прокуратура провела проверку.

Силовики выяснили, что задолженность по оплате труда в организации составляет более 15 млн рублей. Источники «URA.RU» рассказывают, что зарплату в компании задерживают уже три месяца, объясняя задержку нехваткой средств из-за закредитованности. Помимо предостережения гендиректору, прокуроры возбудили в отношении ПК «Молоко» дело об административном правонарушении.

После вмешательства надзорного ведомства работникам сельхозпредприятия уже выплачено около 4 млн рублей. Областная прокуратура взяла под контроль полное погашение задолженности по зарплате в компании.