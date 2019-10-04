Крупный тюменский агрохолдинг обвиняют в задержках зарплаты

Поголовье скота на предприятии сократилось на 135 голов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сотрудники молочного завода «ПК «Молоко» в Нижней Тавде сообщили в редакцию «URA.RU», что на предприятии на протяжении трех месяцев задерживают зарплату. По их словам, руководство просит сотрудников подождать и объясняет ситуацию нехваткой денег.

«Где-то раз в месяц выдают по несколько тысяч. Последний раз заплатили 12 сентября, 7 тысяч в качестве „аванса“», — сообщил один из работников предприятия. По словам источника в компании, ситуация возникла из-за ошибок в администрировании и закредитованности компании.

«У нас задержек по заработной плате нет», — официально сообщили в «URA.RU» на заводе «ПК «Молоко». В госинспекции труда в Тюменской области журналисту агентства пообещали предоставить ответ, поступали ли в отношении компании заявления о невыплатах, однако более на телефонный звонок не ответили. В региональном департаменте АПК рассказали, что на предприятии с начала 2018 года сократилось поголовье скота на 135 голов. Производство упало на 366 кг, но объем реализованной продукции сохранился на прежнем уровне.

Согласно данным системы СБИС, у «ПК «Молоко» имеется 23 кредитных и лизинговых договоров на оборудование, выплачено 23 займа. Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, его кредитная задолженность на 2017 год составляла 331,8 млн рублей. В 2016 году нижнетавдинский холдинг во время открытия животноводческого комплекса посещал тогда еще тюменский губернатор Владимир Якушев. А в 2018 году «URA.RU» сообщало, что Роспотребнадзор признал продукцию завода одной из лучших.