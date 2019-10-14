В Чечне отреагировали на сообщения о «зачистке» окружения Кадырова

Чеченские власти считают «фейком» сообщения о задержаниях представителей властных структур республики, которые якобы входят в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.
Ранее «Новая газета» в своем материале рассказала о том, что в Чечне, по данным источников издания, в последние месяцы якобы задерживают высокопоставленных чиновников, приближенных к Рамзану Кадырову. Среди задержанных, по информации журналистов, оказались представители сразу нескольких властных структур и руководители некоторых муниципалитетов республики. Причиной задержаний будто бы стало проявление «неуважения к правящей семье, допущенное этими людьми в приватных разговорах или встречах».
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов отказался от каких-либо комментариев по данной теме и посоветовал обратиться за комментариями к министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулату Умарову. «Никакие фейки „Новой газеты“ мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», — пояснил «URA.RU» высокопоставленный чеченский чиновник.