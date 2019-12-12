В Киеве заявили о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета

Ранее МИД Украины заявил, что у него нет доказательств причастности РФ к убийству Шеремета Фото: depositphotos.com

Украинское следствие допускает, что Россия может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета. Такое заявление сделал глава украинского МИД Арсен Аваков, сообщает РИА «Новости».

Аваков отметил, что основной версией преступления следствие считает попытку дестабилизировать ситуацию на Украине. При этом рассматривается несколько вариантов развития событий. «Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается», — цитирует РИА «Новости» Авакова.

До этого глава украинского МИД заявлял, что Нацполиция уже задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. Тогда сообщалось, что преступников было не менее пяти человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Также до этого уже звучали заявления о «российском следе» в деле Шеремета, однако в украинском МИД тогда говорили, что доказательств причастности Москвы к убийству нет.