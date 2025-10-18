Срочная новость Фото: © URA.RU

На Украине возник острый дефицит операторов беспилотников вследствие неудачных реформ в этой сфере. Вооруженные силы страны ежемесячно теряют до 500 специалистов по дронам, тогда как подготовка новых не покрывает потерь. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. «На Украине сложился дисбаланс между количеством производимых дронов и операторов. Благодаря главкому силами БПЛА Роберта Бровди (Мадяру), практически вся логистика ВСУ выстроена на применении БПЛА. Доставка продуктов на позиции, эвакуация раненых и убитых с поля боя отдана на откуп дронам и наземным роботехническим комплексам», — сказал собеседник РИА Новости со ссылкой на данные экс-заместителя секретаря СНБО Украины. По информации источника, Мадяр формально увеличил штатную численность подразделений беспилотников, однако на практике это было достигнуто путем ликвидации более мелких подразделений без реального роста общей численности личного состава. В результате ВСУ практически полностью отказались от классических методов обеспечения войск на передовой, что создает критическую зависимость от ограниченного числа операторов дронов.