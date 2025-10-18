Минобороны: над РФ за два часа сбиты 20 украинских беспилотников
19 октября 2025 в 01:37
Над Россией уничтожают БПЛА
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Силами ПВО за два часа обезврежены 20 украинских БПЛА над регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 21:00 до 23:00 мск уничтожены 20 украинских дрона самолетного типа: 7 — над территорией Курской области, 4 — над Ростовской, 4 — над Брянской, 2 — над Белгородской , 2 — над Волгоградской и 1 — над Тульской области», — опубликовало информацию ведомство в официальном telegram-канале.
