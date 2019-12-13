Небогатые россияне тратят на еду почти половину заработанных денег

Небогатые россияне тратят на еду почти половину собственных денег. Такие цифры предоставил Росстат, изучив рацион граждан страны.
«У 10% самых бедных граждан доля трат на продовольствие в расходах составляет 48,1%», — отмечает газета «
Уточняется, что в среднем россияне тратят на продовольствие треть своего дохода. При этом среднедушевые расходы на продукты в России составляют около 5,5 тысяч рублей в месяц.
Как отмечает издание, высокий процент расходов на питание показывает низкий уровень жизни в стране. Так, в Люксембурге, Великобритании, Нидерландах, Норвегии граждане тратят на еду от 8,7% до 12% от своих доходов. Россия, где показатель превышает 30%, находится на уровне Черногории и Литвы. Опережают РФ Казахстан и Молдавия (более 40%), а также Украина (51%).
Исследователи Росстата также изучили вес россиян. Так, ожирением в РФ страдают 17,8% мужчин и 24,5% женщин. При этом избыточный вес есть у 46,9% и 34,7% соответственно.