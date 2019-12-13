Евросоюз определил судьбу антироссийских санкций

Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России. Об этом журналистам рассказал дипломатический источник на полях Евросовета, а позже подтвердил его руководитель Шарль Мишель.
«Лидеры отложили дискуссии по климату, перешли к другим вопросам, среди них была и Россия. Санкции были продлены», — приводит РИА «Новости» слова источника в ЕС, знакомого с ходом переговоров.
Позже глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил эту информацию. На саммите политик подчеркнул важность увязки для Европы антироссийских санкций с выполнением минских соглашений, после чего объявил о продлении санкций еще на полгода.
Незадолго до этого, как напоминает RT, Мишель провел телефонные разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время беседы последний сказал, что рассчитывает на продление санкций против России со стороны ЕС в знак поддержки «суверенитета и территориальной целостности Украины».