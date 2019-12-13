В Кургане освободилась должность в бане, куда мэр предложил уйти депутату-коммунисту

Яков Сидоров готов возглавить муниципальные бани в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор курганского МУП «Бытовые услуги» (отвечает за работу общественных бань) Алексей Теребенин, назначенный неделю назад, уже увольняется. Именно эту должность предложил депутату гордумы Якову Сидорову глава Кургана Андрей Потапов на заседании гордумы.

«Теребенин принят на работу 5 декабря. 10 декабря он написал заявление об увольнении по собственному желанию, оно подписано с учетом двухнедельной отработки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Выяснить предыдущее место работы Теребенина или связаться с ним агентству не удалось. Известно, что его полный тезка ранее работал начальником тыла УМВД России по городу Кургану. В этом ведомстве заявили «URA.RU», что он больше у них не числится.

11 декабря на заседании городской думы Потапов предложил возглавить «Бытовые услуги» депутату-коммунисту Якову Сидорову. «Это предложение прозвучало неожиданно для всех присутствующих, в том числе и для самого главы. У меня сложилось такое мнение», — заявил «URA.RU» Сидоров. Он считает это провокацией с политическим подтекстом.

Несмотря на это, Сидоров заявил, что готов написать заявление о трудоустройстве в МУП уже на следующей неделе, но для этого ему нужно решить вопрос о приостановке или прекращении статуса адвоката, так как адвокатская деятельность несовместима с работой в муниципальном учреждении. «Ничего страшного, возьмемся и разберемся. Да, наверно, я в этой области некомпетентен. Но, как я понимаю, хуже мы уже не сделаем», — добавил Сидоров. По его данным, за последние год или полтора в МУПе сменилось шесть директоров.