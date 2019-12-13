Что послужило причиной ЧП, пока не известно Фото: Анна Майорова © URA.RU

На границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы возле остановки транспорта «Проезжая» («Развилки») провалились в озеро два экскаватора. Строительная техника задействована на строительстве трамвайной линии между столицей Урала и городом-спутником.

Фото провалившихся в озеро экскаваторов опубликовал Telegram-канал Е1.RU News. На снимке видно, что один из экскаваторов накренился в озеро с обрыва, а второй находится прямо в озере и погружен в воду больше, чем наполовину.

Строительство трамвайной ветки ведет АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Помощник руководителя этой компании заявил корреспонденту «URA.RU», что сотрудники центра в курсе инцидента, однако за комментариями порекомендовала обращаться в пресс-службу холдинга. В пресс-службе УГМК пообещали прокомментировать ЧП позднее.

Обновлено в 13.13: «На обводном канале произошел резкий подъем воды, — пояснил агентству специалист, знающий ситуацию. — В ближайшее время воду откачают и экскаваторы поднимут на поверхность. На ходе строительства трамвайной линии это никак не скажется».

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU