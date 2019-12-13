12 декабря 2019
11 декабря 2019

Названа дата приезда нового прокурора на Ямал

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Ожидается, что новый прокурор Ямала Анатолий Васильев выйдет на работу в понедельник 16 декабряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый прокурор Ямала Анатолий Васильев приедет в регион 16 декабря. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В понедельник ожидается прибытие и выход на работу. Знакомство с коллективом», — кратко отметили в прокуратуре. Другие вопросы агенства остались без ответа.

В пресс-службе прокуратуры Магадана сообщили, что Васильева нет в на рабочем месте, но не смогли уточнить когда он покинул область. «У меня нет сведений, когда именно он вылетел. У нас с 12 декабря новый прокурор. Васильев не прокурор уже и о его действиях вне прокуратуры нам не докладывают», — подчеркнули там.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях прокуроров в УрФО. Экс-прокурор Ямала Александр Герасименко был назначен на должность Уральского транспортного прокурора. Новым главой надзорного ведомства Ямала стал Анатолий Васильев, который с мая 2012 года состоял в должности прокурора Магаданской области.

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