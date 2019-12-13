Лев Лещенко назвал размер своей пенсии

Лев Лещенко не верит, что пенсионеры в среднем получают 25 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет чуть более 30 тысяч рублей. Также артист в очередной раз раскритиковал низкий уровень заработка россиян.

«Мне добавляют за звание народного артиста и как кавалеру четырех орденов «За заслуги перед Отечеством», — поделился артист в интервью газете «Аргументы и факты». Певец добавил, что его жена получает от государства чуть больше 8 тысяч рублей. По его мнению, 25 тысяч рублей, которые принято считать средним размером пенсии, получают единицы.

Также Лещенко предложил издать указ о повышении зарплат, при этом в случае его невыполнения снимать с должности ответственных за это людей. Народный артист подчеркнул, что идти в Госдуму не собирается. По словам певца, он хочет «заниматься творчеством, а не спать там на лавках».

Ранее артист высказывался о размере пенсии россиян и рассказал, на что тратит свою. В Пенсионном фонде России объяснили, в каком случае россияне могут лишиться выплат от государства, передает телеканал 360.