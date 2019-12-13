Губернатор Курганской области Вадим Шумков поставил диагноз экономике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экономические показатели Курганской области губернатор Вадим Шумков сравнил с анализами человека. Об этом глава региона написал в соцсетях.

«Эти данные сродни анализам у человека, показывающим состояние здоровья. Они фиксируют динамику на ухудшение либо выздоровление. Очевидно, мы начинали выздоравливать», — опубликовал пост во «ВКонтакте» Шумков.

Данные за 9 месяцев по экономическим направлениям глава региона сравнил с общероссийскими. «Рост промышленного производства 106,3% (по РФ — 103%), инвестиции в основной капитал 161% (по РФ — 100,7%). Даже ставшее привычным за многие годы падение производства в сельском хозяйстве (только за 2018 — минус 5,9%) начало сменяться на пока робенький, но рост (100,1%)», — уточнил губернатор. Шумков при этом добавил, что для полного оздоровления Курганской области понадобятся годы упорного труда.