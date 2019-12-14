Экс-депутат Госдумы Максакова после неудачной попытки устроиться на Украине поедет в США

Мария Максакова приняла важное решение о своем будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известная певица, бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова, живущая сейчас на Украине, готовится к переезду в США. В Соединенных Штатах она собирается выступать на лучших концертных площадках планеты.

«Я более доброжелательных людей и атмосферы, чем в США, не встречала в жизни. У меня в лифте карточка от номера упала, и весь лифт без исключения бросился ее подымать. Я сама не успела даже. Никогда не видела таких отзывчивых людей. Это и есть залог грандиозных успехов, которые существуют в американской экономике», — рассказала она украинскому изданию «Гордон». По словам Максаковой, через несколько дней она поучаствует в масштабном концерте в нью-йоркском Карнеги-холле. А в 2020 году она хочет уже регулярно выступать в Америке.

Тем не менее, окончательно расставаться с Украиной певица не намерена и по-прежнему заявляет о своей «большой любви» к этой стране. Однако со следующего года Максакова явно будет проводить в Киеве куда меньше времени.

Экс-депутат Госдумы Мария Максакова уехала из России на Украину вместе со своим супругом и коллегой по нижней палате парламента Денисом Вороненковым в 2016 году. Бывший депутат мотивировал отъезд политическими причинами, но в Следственном комитете этот шаг сочли попыткой скрыться: Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. 23 марта 2017 года бывшего депутата убили в центре Киева.

Максакова после смерти супруга продолжает жить и работать в Киеве. Недавно бывшая народная избранница заявила о том, что готова вновь приехать в Россию с концертами, однако сделает она это только после того, как отношения между Москвой и Киевом нормализуются (на это Максакова очень надеется).