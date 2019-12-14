Малышева объяснила, что на самом деле вызывает бессонницу

Рафинированные углеводы, которые содержатся в сладостях, белом хлебе и рисе, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем в виде ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. Это, в свою очередь, может стать причиной бессонницы. Таким мнением с «URA.RU» поделилась ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева.
Ранее ученые из Колумбийского университета США выяснили, что рафинированные углеводы повышают риск бессонницы из-за повышения уровня инсулина в крови. Телеведущая согласилась с результатами исследования, но уточнила, что бессонница — лишь следствие более серьезных проблем со здоровьем.
«Рафинированные углеводы в целом довольно отрицательно влияют на организм, и бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем», — поделилась Малышева в разговоре с корреспондентом агентства. По словам телеведущей, рафинированные углеводы представляют собой глюкозу, которая очень быстро всасывается в кровь. Если человек не израсходовал ее в мышцах, то вся глюкоза превращается в жир, что наносит вред организму.
В первую очередь, чрезмерное употребление рафинированных углеводов может вызвать ожирение. Также это может стать причиной образования раковых заболеваний из-за повышенного образования канцерогенов. Самым страшным последствием употребления таких углеводов могут стать инфаркты и инсульты, потому что в жире содержатся атерогены — вещества, способствующие развитию атеросклероза.
Малышева добавила, что употреблять рафинированные углеводы можно, но их доза должна быть умеренной, так чтобы в ответ на их употребление не выбрасывался инсулин. «Можно есть хоть торты, хоть конфеты, хоть сахар — но маленькими порциями», — подытожила телеведущая.
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