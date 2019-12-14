Врачи везли в больницу пациентку с инсультом на полу электрички

Электрички не приспособлены для транспортировки лежачих больных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Коми женщину с обширным инфарктом из посёлка Каджером повезли в городскую больницу Печоры на полу в вагоне пригородного поезда. Дочь больной пожаловалась, что ее мать положили у входа, она мёрзла и входящие в вагон переступали через носилки.

Люди, заходящие в вагон, переступали человека, руки и ноги мамы были холодные, давление измерить было невозможно», — пожаловалась женщина на портале «Активный регион». Она рассказала, что матери стало плохо 24 ноября. Врачи, прибывшие на вызов, диагностировали у женщины обширный инсульт и заявили. что ее нужно срочно доставить в больницу. Однако машина скорой помощи осталась в посёлке из-за большого числа вызовов, а кроме того, еще не замёрзла река, через которую зимой прокладывают дорогу, сокращающую расстояние к населённому пункту.

Врачи приняли решение везти пациентку поездом Ираель — Печора, где не было создано условий для лежачих пациентов, поэтому носилки положили прямо в проходе.

В региональном минздраве не увидели никакой проблемы в транспортировке пациентки. Там отметили, что больных транспортируют в стационар Печорской ЦРБ тремя способами: авиатранспортом центра медицины катастроф, железнодорожным транспортом или автотранспортом, пишет «Лента.ру». Тем не менее в ведомстве пообещали провести проверку.