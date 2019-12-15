Онлайн-кинотеатр вырезал серию, в которой силовики расстреливают россиян

Ожидается, что показ сериала «Эпидемия» будет запущен позже Фото: Анна Майорова © URA.RU

Онлайн-кинотеатр Premier вырезал одну из серий сериала «Эпидемия», в которой силовики расстреливают мирных жителей. Сам сериал повествует о постапокалиптических беспорядках в России.

Как передает «Дождь», пятая серия первого сезона «Эпидемии» была удалена в ночь на 14 сентября. Позже также был удален анонс шестой серии. Режиссер сериала Павел Костомаров заявил, что произошедшее является для него сюрпризом. При этом он отметил, что причину приостановки показа ему не назвали.

«Под сериал „Эпидемия“ мы планируем отдельный временной слот, вероятно, в феврале», — сообщили в пресс-службе Premier. Представители онлайн-кинотеатра объяснили свое решение тем, что выполнить все ключевые показатели активности удалось благодаря показу сериала «Полицейский с Рублевки». Также отмечается, что было принято решение разделить сериал «Эпидемия» на две части по четыре серии.

Ранее телеканал ТНТ объявил о том, что убирает из эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. По данным представителей телеканала, сериал предназначался для показа на платформе Premier.