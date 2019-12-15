В Петербурге выпускница вуза оплевала комиссию по этике

Сама студентка рассказала о травле в университете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), основательница бесплатной базы научных публикаций Sci-Hub Александра Элбакян плюнула в комиссию по этике. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Агрессивное поведение, в том числе плевки в присутствовавших на заседании лиц, позволила себе выпускница университета Александра Элбакян», — приводятся слова заместителя ректора по безопасности Елены Шарыгиной. Отмечается, что инцидент произошел 10 декабря. Отмечается, что в аудиторию для остановки агрессии вызвали службу охраны. Также указывается, что университет обратился в полицию.

Сама Элбакян сообщила изданию Meduza, что комиссия рассматривала ее жалобу на неоднократные нарушения этики сотрудниками вуза. Студентка рассказала, что во время учебы в магистратуре с 2017 по 2019 годы она столкнулась с «хамским отношением» со стороны преподавателей, в частности с «откровенными попытками выставить дурой» от преподавателя кафедры библеистики филфака СПбГУ Александра Сизикова. Она уверена, что ее хотели отчислить из университета.

По словам Элбакян, на комиссии с ней «разговаривали презрительным тоном». Когда председатель комиссии предложил отклонить ее жалобу, она выразила протест. «Я выразила отношение к такому решению, плюнув председателю в лицо. <…> А преподаватель [Александр] Сизиков встал, засучивая рукава, как будто собираясь мне врезать. Тогда я плюнула и в него», — рассказала изданию студентка.