Инсайдер: назначение главы тюменской полиции перенесли на январь

В качестве претендентов на пост главы регионального МВД рассматриваются три кандидата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение нового главы УМВД по Тюменской области состоится после новогодних праздников. О переносе сроков одного из самых ожидаемых в регионе кадровых решений 2019 года с декабря на январь «URA.RU» сообщили сразу несколько источников.

«Пока сотрудникам региональной полиции можно расслабиться — новый глава ведомства будет официально назначен после Нового года», — передает один из инсайдеров. Никакой информации о причинах переноса события нет. Источники отмечают, что в качестве претендентов на должность рассматриваются три кандидата. Первый, который чаще всего упоминается инсайдерами как наиболее вероятный, — начальник Омского УМВД Леонид Коломиец. Как сообщало «URA.RU», генерал-майор работает в «белой столице России» на протяжении трех лет и отличается бескомпромиссными кадровыми решениями.

В качестве еще одного претендента инсайдеры «URA.RU» называют замначальника ГУ МВД по Свердловской области Петра Кривегина. Полицейский за восемь месяцев в качестве и. о. главы регионального ведомства активно осуществлял аресты нарушивших закон коллег. Третий кандидат — замначальника управления МВД по Курганской области Андрей Шамин. В тюменской полиции информацию о кандидатах и переносе сроков назначения не комментируют.

Ранее агентство сообщало, что представление нового главы УМВД по Тюменской области коллективу должно было состояться до 11 декабря. Он сменит на должности ушедшего в отставку генерал-майора Юрия Алтынова, который находится под домашним арестом и подозревается в получении взятки.