Новый глава свердловского ГУ МВД начинает зачистку руководителей

Новому главе ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову придется формировать свою команду с нуля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Свердловский главк МВД готовится к приему руководителя Александра Мешкова. Генерал-майор, которого практически не запомнили на бывшем месте работы, едет на Урал без команды, но уже дал первые поручения. Нововведения затронут всю систему региональной полиции.

Новому руководителю свердловской полиции, генерал-майору Александру Андреевичу Мешкову, 55 лет. С 2009 года он возглавлял УМВД России по Твери, с 2017-го — УМВД по Астраханской области.

Отбор кандидатов на пост главы ГУ МВД по Свердловской области затянулся на год, за это время одного из претендентов арестовали за взятку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источник, знакомый с ситуацией в ГУ МВД России по Свердловской области, утверждает, что на Урале рассчитывали на заметное пополнение руководящего звена с приходом «варяга», но ожидания не оправдались. Силовик не перевозит в регион подчиненных. «На последнем месте он проработал не так долго и не имеет своей команды, которую мог бы перевести в Екатеринбург для проведения оперативных реформ», — поясняет высокопоставленный источник агентства.

О нравах и привычках нового руководителя известно немного. Инсайдер в полиции Астрахани обратил внимание на тесные отношения Мешкова со Следственным комитетом, хотя ведомства обычно конкурируют.

Генерал-майора уважают подчиненные, подчеркивает он: Мешков сам работал оперуполномоченным и хорошо знает службу изнутри.

Александр Мешков говорит о важности диалога с гражданским обществом, но журналисты запомнили его «молчуном» Фото: 7plustv.ru

Другой собеседник агентства в астраханской полиции скептически оценивает опыт работы генерал-майора: «Два года у нас просидел Мешков, очень тихо и незаметно. Кажется, он и пришел к нам отсидеться перед новой должностью».

В астраханских СМИ с начала года опубликовано менее 30 публикаций с упоминанием Мешкова. Опрошенные журналисты главных СМИ Астрахани дали генерал-майору схожую оценку: «Видели его фотографии, но живьем — ни разу. Ни с хорошей, ни с плохой стороны себя не проявил, вел себя тихо и незаметно».

Начальник, которого ждут в регионе до конца недели, уже поставил первые задачи перед аппаратчиками свердловского главка МВД, утверждает осведомленный источник в управлении. Мешков намерен выяснить настроения в коллективе и оценить, пользуются ли уважением действующие руководители.

«По предварительным данным, Мешков планирует провести анкетирование нижестоящих сотрудников о доверии к нынешним руководителям подразделений», — сообщил «URA.RU» инсайдер.

Неизбежность кадровых решений понимают в главке: «Он руководил полицией небольшой области и пока не сталкивался с масштабной работой в большом регионе. Конечно, ему нужны будут люди, на которых он сможет положиться. Анкетирование, если оно действительно пройдет, поможет ему понять, кто здесь есть кто здесь, кого можно в первую очередь заменить», — говорит инсайдер.

Михаила Бородина считали хозяином в главке, а после его отъезда работала начала тормозиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одной из ключевых задач нового руководителя станет подбор новых кадров. «Первое время после [экс-начальника ГУ МВД Свердловской области Михаила] Бородина все работало по инерции. Но постепенно начались увольнения по собственному [желанию]. Это коснулось как руководящего состава, так и рядовых сотрудников», — утверждает инсайдер в свердловской полиции. В мае «URA.RU» рассказывало, что из областной полиции практически одновременно уволились два заместителя начальника ГСУ области, подполковники Алексей Полупанов и Павел Пестов, а также начальник уголовного розыска областного главка полковник Александр Мазаев.

«Одна из самых серьезных проблем — у следственного аппарата. Ушел ряд серьезных следователей, есть проблема с возбуждением уголовных дел.

Никто не хочет брать на себя ответственность, дела возбуждаются лишь по самым очевидным фактам», — продолжает собеседник.

По его словам, возникли проблемы в службе участковых, которых перегрузили сверх меры несвойственными им функциями вплоть до разборов мошенничеств: «Все выполняют только основную работу, а вести профилактическую работу на территории, например, некогда».

Из-за некомплекта личного состава в отделах внутренних дел для охраны общественного порядка на массовых мероприятиях начали привлекать инспекторов дорожно-постовой службы.

Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов работает в должности последние дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловской полиции взволнованы из-за скоро визита нового начальника. Организационные выводы неизбежны: год работы под руководством местных генералов в статусе врио заполнился рядом громких инцидентов. Во время протестов из-за строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга силовики сначала не вмешивались в стычки защитников сквера и охранников стройплощадки, а затем провели самые жесткие за последние 20 лет задержания. В судах рассматривается сразу несколько дел против активистов, в ходе заседаний стало известно о спорных действиях полицейских.

Ведомство до сих пор не раскрыло дело об избиении общественника Алексея Беззуба, который обвинил в организации нападения одиозного депутата городской думы Екатеринбурга Александра Колесникова. В архиве главка лежат обращения редакторов ведущих СМИ региона к действующему и. о. начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимиру Миронову с просьбой взять дело под особый контроль.

Теперь отвечать на вопросы о расследовании дела Алексея Беззуба предстоит Мешкову.

Широкий резонанс вызвала информация об изнасиловании девушки в День города Екатеринбурга тремя полицейскими — силовики с первых минут комментировали ЧП, а спустя две недели были наказаны 17 сотрудников, но суд над подозреваемыми еще впереди.

Спустя 2,5 месяца после нападения на Алексея Беззуба полиция так и не назвала подозреваемых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не афишировалась внутренняя антикоррупционная работа, но, по данным источника «URA.RU», только за восемь месяцев, пока главком руководил Петр Кривегин, полицейских арестовали больше, чем за семь лет руководства Бородина.

«Александр Мешков, безусловно, ознакомившись детально с ситуацией в регионе, даст свою личную оценку и примет при необходимости адекватные меры реагирования, в том числе и по самым острым и проблемным моментам. То, что журналисты проявляют интерес к происходящему в системе МВД и в ГУВД Свердловской области в частности, — это, на мой взгляд, хорошо. Было бы хуже, если бы такой тенденции не наблюдалось», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как ранее сообщало «URA.RU», Свердловская область осталась без начальника полиции в октябре 2018 года, когда генерал-лейтенанта Михаила Бородина по ротации перевели в Воронеж. Ведомство в статусе врио возглавил генерал-майор Петр Кривегин, в июле его сменил генерал-майор Владимир Миронов. Но в соответствии с антикоррупционными требования ротация обязательна, и местные кадры не могут быть допущены до постоянного руководства, в регионе ждали человека со стороны.