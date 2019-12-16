В рейтинге богатейших бизнесменов России появилось новое лицо благодаря сервисам знакомств

Состояние сооснователя Dating.com Group Дмитрия Волкова оценивается в 750 миллионов долларов Фото: pixabay.com / Pixabay License

В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes появился новый человек — Дмитрий Волков, сооснователь Dating.com Group. Его состояние журнал оценил в 750 миллионов долларов.

«В октябре Волков и его бизнес-партнер Алла Губенко объединили активы в группу Dating.com. В нее вошли такие сервисы знакомств, как Dating.com, DateMyAge, Cherish, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, AsianDate и Amolatina», — пишут «Ведомости». Общая аудитория сервисов составляет 73 миллиона зарегистрированных пользователя. В 2018 году Dating.com выручил 200 миллионов долларов.

Кроме того, Волков владеет интернет-холдингом SDVentures, в который входит около 30 IT-компаний и венчурных фондов. Он одним из первых инвестировал в приложение для распознавания музыки Shazam. Бизнесмен также вложил 500 тысяч долларов через SDVentures в сервис Patreon, который позволяет жертвовать деньги создателям контента. Forbes оценивает вложения Волкова в венчурные фонды в 50 миллионов долларов.

Ранее Forbes сообщил, что в России появилась вторая женщина-миллиардер. Татьяна Бакальчук — основательница и владелица крупнейшего интернет-магазина Wildberries. Ее состояние оценивается в один миллиард долларов, сообщает агентство Nation News.