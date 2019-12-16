Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Анатолия Васильева (на фото) на Ямал Фото: пресс-служба прокуратуры ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Защита социальных прав граждан, контроль за своевременностью выплат жалований и решение проблем при переселении из ветхого и аварийного жилья — главные задачи Анатолия Васильева на посту главного прокурора Ямала. Об этом он заявил после официального представления коллективу территориального надзорного ведомства.

«Особое внимание будет уделено контролю за расходованием бюджетных средств при реализации национальных проектов и иных целевых программ. В центре внимания прокуратуры — защита прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, борьба с коррупционными проявлениями, терроризмом и экстремизмом», — передает пресс-служба надзорного органа.

Для представления нового руководителя 16 декабря в Салехард приехал начальник управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Дмитрий Брытков. В торжественном мероприятии также принимали участие представители органов власти, судейского сообщества, а также руководители правоохранительных и контролирующих органов.

Позже у Васильева и Брыткова состоялась встреча с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Они обсудили вопросы взаимодействия между правительством и прокуратурой региона. «Никогда у нас не было серьезных противоречий с прокуратурой. Уверен, что мы продолжим эффективное взаимодействие. И будем выполнять нашу общую задачу — развивать округ, повышать качество жизни людей, выполняя при этом все требования закона», — сказал глава региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переводе экс-прокурора Ямала Александра Герасименко на должность главы Уральской транспортной прокуратуры. Новым главой надзорного ведомства Ямала стал Анатолий Васильев, который с мая 2012 года состоял в должности прокурора Магаданской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры ЯНАО