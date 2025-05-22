Дополнительные рейсы ввели через главную переправу ЯНАО

На маршруте Салехард-Лабытнанги вводятся дополнительные вертолетные рейсы
Дополнительные вертолетные рейсы Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) вводятся 23 и 24 мая. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«На 23 мая запланированы вылеты из Салехарда в 07:15, 16:30, 18:00, 19:30. Из Лабытнанги 07:55, 17:10, 18:40, 20:10. Рейс 24 мая из Салехарда в 07:15, 08:45, из Лабытнанги в 07:55 и 09:25», — говорится в официальном telegram-канале департамента.
Стоимость перелета между Салехардом и Лабытнанги составляет 1850 рублей для взрослого пассажира. На ребенка билет стоит 925 рублей.
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