Мэр из ЯНАО заработал первые деньги на ремонте. Видео

Глава Губкинского Бандурко заработал свои первые деньги на ремонте дома
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Глава Губкинского заработал первые деньги на ремонте
Глава Губкинского заработал первые деньги на ремонте Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко зарабатывал свои первые деньги, помогая делать ремонт соседу. Об этом он рассказал в прямом эфире, отвечая на вопрос школьницы.

«Рядом строился дом. Сосед предложил мне подзаработать. После учебы я приходил домой, а после шел помогать ему делать ремонт в доме. Каждый день я получал финансовое вознаграждение и этого хватало на мороженое, проезд и на кинотеатры», — отметил Бандурко.

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко зарабатывал свои первые деньги, помогая делать ремонт соседу. Об этом он рассказал в прямом эфире, отвечая на вопрос школьницы. «Рядом строился дом. Сосед предложил мне подзаработать. После учебы я приходил домой, а после шел помогать ему делать ремонт в доме. Каждый день я получал финансовое вознаграждение и этого хватало на мороженое, проезд и на кинотеатры», — отметил Бандурко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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