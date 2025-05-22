Глава Губкинского заработал первые деньги на ремонте
Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Бандурко зарабатывал свои первые деньги, помогая делать ремонт соседу. Об этом он рассказал в прямом эфире, отвечая на вопрос школьницы.
«Рядом строился дом. Сосед предложил мне подзаработать. После учебы я приходил домой, а после шел помогать ему делать ремонт в доме. Каждый день я получал финансовое вознаграждение и этого хватало на мороженое, проезд и на кинотеатры», — отметил Бандурко.
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