«Полковник» вымогал деньги у администратора стриптиз клуба Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Екатеринбурге в стриптиз клубе «Огнедышащий осел» задержан мужчина, представлявшийся полковником полиции, начальником ОБЭП. Операцию по задержанию провели полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при содействии коллег из Россгвардии.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, администратор заведения сообщила в дежурную часть ГУ МВД о том, что высокопоставленный полицейский вымогает 100 тысяч рублей за прекращение проверочных мероприятий в ее отношении. Ранее она уже заплатила ему 30 тысяч за помощь в получение без очереди места для ее ребенка в детсаду и 160 тысяч за помощь в покупке квартиры со скидкой. В обоих случаях «полковник» так и не помог.

«Сыщики взяли „офицера“ в разработку и при передаче очередной суммы в ночном заведении по улице Бажова задержали его. При личном досмотре полицейские изъяли у него меченые купюры и просроченное удостоверение дружинника ГИБДД, которое он предъявлял девушке при общении под видом подлинного документа МВД», — сообщил Валерий Горелых.

По данным Горелых задержанный 1977 года рождения рецидивист, ранее судимый за грабеж, мошенничество, хулиганство, вымогательство и изнасилование. В 2019 году за кражу он получил два года условно. В отношении лжеполицейского возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», ему грозит четыре года колонии. Полиция просит обращаться по номеру 8(343)358-71-61, если кто-то узнает в «полковнике» своего обидчика.