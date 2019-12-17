16 декабря 2019
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13 декабря 2019

На Урале загорелся автобус с пассажирами. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, учения мчс, пожарные
Для тушения пожара привлекли две единицы спасательной техникиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейсовый автобус из Челябинска загорелся в Златоусте. В салоне находился 21 человек.

Как сообщают очевидцы произошедшего, огонь распространился очень быстро. «Пожар начался с моторного отсека. В салоне на тот момент находился 21 человек, включая водителя. Транспорт был оснащен шестью газовыми баллонами», — пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что водитель быстро вывел всех из автобуса. По словам пассажиров, они боялись, что взорвутся газовые баллоны.

В ГУ МЧС по Челябинской области пояснили, что возгорание автобуса произошло в движении. «Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 9 человек и 2 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел вечером 16 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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