Для тушения пожара привлекли две единицы спасательной техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейсовый автобус из Челябинска загорелся в Златоусте. В салоне находился 21 человек.

Как сообщают очевидцы произошедшего, огонь распространился очень быстро. «Пожар начался с моторного отсека. В салоне на тот момент находился 21 человек, включая водителя. Транспорт был оснащен шестью газовыми баллонами», — пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отмечают, что водитель быстро вывел всех из автобуса. По словам пассажиров, они боялись, что взорвутся газовые баллоны.

В ГУ МЧС по Челябинской области пояснили, что возгорание автобуса произошло в движении. «Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 9 человек и 2 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел вечером 16 декабря.