16 декабря 2019
15 декабря 2019

В Челябинске на железнодорожной станции протекла цистерна с реактивным топливом

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный переезд. Арамиль, грузовой состав, цистерны, железнодорожный переезд, семафор, железная дорога
Течь удалось заделать примерно через часФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Ночью 17 декабря на железнодорожной станции в Челябинске обнаружилась течь в цистерне с топливом для реактивных двигателей. Проблему обнаружили при формировании грузового состава, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В 02:43 местного времени на станции Челябинск при осмотре была выявлена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны грузового поезда. Цистерна была оперативно отцеплена и отправлена на специальные пути. В 04:50 местного времени течь была устранена», — сообщили «URA.RU» железнодорожники.

При инциденте никто не пострадал, на движение поездов происшествие также не повлияло. «Опасности для людей не было, вмешательство наших сотрудников не понадобилось», — добавили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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