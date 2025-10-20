Челябинцы создали систему, где солнце в доме будет работать вместо энергетиков

Челябинцы создали систему освещения доя помещений, которая позволит сберечь деньги на оплате электроэнергии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разработчики Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) создали систему для «умного дома», которая сократит потребность в электроэнергии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, решение будет подстраивать освещенность под время суток и свет за окном.

«Интенсивность светового потока контролируется путем обработки информации с датчиков освещенности. Если на улице светло, внутреннее искусственное освещение не будет стопроцентным. Такой подход позволит экономить электроэнергию», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.

По словам автора разработки Варвары Сычевой, система работает по заданным сценариям, что особенно удобно в ночное время. Как только пользователь проснется и начнет передвигаться в помещении, пояснила информагентству преподаватель кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики, автоматически активируется мягкая подсветка локальных зон, которая, следуя за перемещением объекта, подсветит ему путь.

Продолжение после рекламы

Такой подход поможет избежать столкновений с мебелью и не разбудит ярким светом остальных членов семьи. Система считывает параметры с датчиков присутствия и освещенности, трансформируя данные в команды для микроконтроллера.

Управлять освещением можно дистанционно через веб-интерфейс или приложение для Android. Платформа позволяет настраивать не только интенсивность света, но и его оттенок, что повысило комфорт в регионе, где световой день значительно варьируется в зависимости от времени года.

Важным преимуществом челябинской разработки стала ее независимость от крупных производителей. Система интегрировала устройства разных брендов в единый сценарий, полностью исключив необходимость использования иностранных облачных сервисов.