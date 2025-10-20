Логотип РИА URA.RU
Общество

В авиакомпании пояснили причину задержки рейса из Челябинска в Минск на 13 часов

Рейс из Челябинска в Минск задержали на 13 часов из-за атаки украинских БПЛА
20 октября 2025 в 12:45
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной задержки рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск на 13 часов стали ограничения на полеты в аэропортах Самары и Уфы из-за атаки украинских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings. 

«В Самаре и Уфе было введено ограничение воздушного пространства из-за атаки украинских БПЛА. В связи с этим мы вынужденно скорректировали расписание нескольких рейсов. В частности, рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании. 

Пассажиры были предупреждены заранее о новом времени вылета. «Мы просим с пониманием отнестись к причине задержки, безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — сообщили в Red Wings. 

В Челябинске ранее на 13 часов задержали вылет утреннего рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск. По расписанию самолет должен был отправиться в столицу Беларуси в 08:15, но расчетное время вылета сдвинули на 21:20. Задержка также затронула и обратный рейс WZ 4704 по маршруту Минск — Челябинск. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

