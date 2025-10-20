В авиакомпании пояснили причину задержки рейса из Челябинска в Минск на 13 часов
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Причиной задержки рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск на 13 часов стали ограничения на полеты в аэропортах Самары и Уфы из-за атаки украинских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.
«В Самаре и Уфе было введено ограничение воздушного пространства из-за атаки украинских БПЛА. В связи с этим мы вынужденно скорректировали расписание нескольких рейсов. В частности, рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.
Пассажиры были предупреждены заранее о новом времени вылета. «Мы просим с пониманием отнестись к причине задержки, безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — сообщили в Red Wings.
В Челябинске ранее на 13 часов задержали вылет утреннего рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск. По расписанию самолет должен был отправиться в столицу Беларуси в 08:15, но расчетное время вылета сдвинули на 21:20. Задержка также затронула и обратный рейс WZ 4704 по маршруту Минск — Челябинск.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!