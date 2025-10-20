В авиакомпании пояснили причину задержки рейса из Челябинска в Минск на 13 часов

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ограничениям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Причиной задержки рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск на 13 часов стали ограничения на полеты в аэропортах Самары и Уфы из-за атаки украинских БПЛА. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

«В Самаре и Уфе было введено ограничение воздушного пространства из-за атаки украинских БПЛА. В связи с этим мы вынужденно скорректировали расписание нескольких рейсов. В частности, рейса WZ 4703 из Челябинска в Минск», — сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиры были предупреждены заранее о новом времени вылета. «Мы просим с пониманием отнестись к причине задержки, безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — сообщили в Red Wings.

