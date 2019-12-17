Программа капремонта в Тюмени оказалась под угрозой

Проектировщики не спешат заходить на объекты из-за низкой стоимости работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Реализация программы капремонта многоквартирных домов в Тюмени вызывает беспокойство из-за небольшого количества подрядчиков. Об этом на заседании комиссии по благоустройству и городскому хозяйству городской думы заявил депутат Юрий Баранчук. По его словам, причиной нежелания предприятий сотрудничать с властями стала низкая стоимость проектных работ.

«Проектным организациям не выгодно заходить на объект. Видов работы там немного, а отчетности целая гора. Есть ли перспектива изменения расценок на работы, чтобы проектировщикам реально стало интересно? Чтобы их не приходилось уговаривать?» — поинтересовался народный избранник у представителей мэрии.

Замглавы администрации Тюмени Павел Перевалов сообщил, что уже в первом квартале 2020 года расценки на проектные работы будут пересматриваться. «Кроме того, мы серьезно рассматриваем возможность создания собственной проектной группы», — добавил заместитель мэра.

Перевалов также рассказал, что по состоянию на конец 2019 года почти все проектные работы по домам, ремонт которых запланирован на 2020 год, закончены. В 2020 году в Тюмени предстоит выполнить капремонт на сумму около 4 млрд рублей.