Муниципальные главы обновились в 16 из 20 тюменских муниципалитетов

Конкурсы на должности глав завершились в 16 из 20 реформированных тюменских муниципалитетов Фото: Размик Закарян © URA.RU

После перехода Тюменской области на одноуровневую систему власти и преобразования 20 муниципальных районов в округа прежние главы сохранились в 15 администрациях. 23 октября список чиновников, переизбранных на новые сроки дополнили Вячеслав Елизаров (Уватский округ), Игорь Власов (Аромашевский округ), Андрей Лотов (Викуловский округ) и Александр Агеев (Сорокинский округ).

«Осознаю всю ответственность, которая на меня возложена. Это не просто должность — это возможность продолжить служить на благо родного края, для каждого жителя нашего округа», — написал в личном telegram-канале Вячеслав Елизаров.

Нового руководителя получила администрация Тобольского муниципального округа. Главы также сменятся в Исетском и Ярковском округах, где прежние руководители досрочно оставили свои посты.

Продолжение после рекламы