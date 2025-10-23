В Тюмени затягивается дело по сносу долгостроя у Утиного пруда
На этом месте планировали открыть спортивно-оздоровительный центр
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени продолжается рассмотрение дела о сносе долгостроя на улице 50 лет ВЛКСМ у Утиного пруда — срок проведения судебной экспертизы продлили до 15 января 2026 года. Изначально заключение должны были предоставить до 1 октября. Соответствующая информация указана в картотеке дел арбитражного суда.
«В арбитражный суд Тюменской области поступил иск департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени к ЗАО „Корпорация „Тюменьстрой“ об обязании в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ. <...> Суд определил: срок проведения судебной экспертизы продлить до 15 января 2026 года“, — указано в деле.
В заключении должны предоставить информацию, соответствует ли здание требованиям и проектной документации и предоставляет ли оно угрозу жизни и здоровья. Ранее URA.RU писало, что на этом месте планировали открыть спортивно-оздоровительный центр. Строительство объекта заморозили в 2014 году
