В Тюмени затягивается дело по сносу долгостроя у Утиного пруда

На этом месте планировали открыть спортивно-оздоровительный центр

В Тюмени продолжается рассмотрение дела о сносе долгостроя на улице 50 лет ВЛКСМ у Утиного пруда — срок проведения судебной экспертизы продлили до 15 января 2026 года. Изначально заключение должны были предоставить до 1 октября. Соответствующая информация указана в картотеке дел арбитражного суда.

«В арбитражный суд Тюменской области поступил иск департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени к ЗАО „Корпорация „Тюменьстрой“ об обязании в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу осуществить снос самовольной постройки, расположенной по адресу: Тюмень, улица 50 лет ВЛКСМ. <...> Суд определил: срок проведения судебной экспертизы продлить до 15 января 2026 года“, — указано в деле.