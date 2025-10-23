Логотип РИА URA.RU
В Тюмени пройдет ярмарка уникальных сувениров по мотивам сказки «Конек-Горбунок»

23 октября 2025 в 18:34
В Тюмени устроят распродажу сувениров по мотивам сказки «Конек-Горбунок»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 24 октября на бульваре Петра Ершова пройдет ремесленная ярмарка сувениров по мотивам сказки «Конек-Горбунок». Об этом сообщает telegram-канал администрации города.

«24 октября с 13.30 на открытии бульвара Петра Ершова, расположенного в районе дома № 43 по Заречному проезду, будет работать ремесленная ярмарка! Местные мастера и ремесленники представят свои изделия ручной работы по мотивам знаменитой сказки „Конек-Горбунок“ Петра Ершова в честь юбилейного года автора», — сообщает мэрия Тюмени.

На ярмарке будут представлены сувениры, изготовленные в единственном экземпляре. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти определили дату открытия новой прогулочной зоны. Бульвар Петра Ершова откроют в городе 24 октября.

