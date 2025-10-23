В Тюмени пропал мужчина с татуировками на лице

В Тюмени пытаются установить местонахождение Данила Демина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменском районе (Тюменская область) идут поиски 25-летнего Данила Демина, который пропал 20 октября. Об этом сообщает паблик поисково-спасательного отряда «Авангард».

«Внимание! Пропал человек! Может находиться в вашем регионе. Ф.И.О: Демин Данил Николаевич, 25 лет. Дата пропажи: 20 октября. Место пропажи: Тюмень, Тюменский р-н, Тюменская обл. Приметы: рост: 174 см. Телосложение: худощавое. Волосы: темные. Глаза: карие», — указано в сообщении поисковиков.

Там добавили, что на момент исчезновения мужчина был одет в синюю полосатую рубашку, черную кожаную куртку, ботинки черного цвета и черные спортивные штаны. Из особых примет — татуировки на височной зоне с обеих сторон, на шее справа, под нижними веками, на руках и пальцах. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Данила Демина, просят обращаться по телефонам +7 (922) 002 01 12 или 112.

