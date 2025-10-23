Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Выборы

Тюменские коммунисты проиграли суд против избиркома

Суд отказался удовлетворять требования тюменской КПРФ об отмене итогов выборов
23 октября 2025 в 17:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Суд встал на сторону избиркома в иске тюменских коммунистов о голосовании «мертвых душ»

Суд встал на сторону избиркома в иске тюменских коммунистов о голосовании «мертвых душ»

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уватский районный суд Тюменской области отказался удовлетворять иск тюменских коммунистов к избиркому. Представители партии требовали признать незаконными и отменить итоги выборов в местную думу на одном из избирательных участков. Глава тюменского обкома Тамара Казанцева рассказала URA.RU о планах обжаловать решение.

«Я думаю, что областной суд вряд ли что-то изменит, но пойдем дальше в кассацию и Верховный суд. Оставлять так не будем», — уточнила Тамара Казанцева.

Как ранее сообщало URA.RU, представители КПРФ подали иск против территориальной и участковой избирательных комиссий Уватского района в конце сентября. В областном избиркоме еще до судебного разбирательства утверждали, что претензии партии были изучены и не нашли подтверждений.

Материал из сюжета:

Выборы в Тюменской области-2025

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал