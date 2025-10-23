Тюменские коммунисты проиграли суд против избиркома
Суд встал на сторону избиркома в иске тюменских коммунистов о голосовании «мертвых душ»
Уватский районный суд Тюменской области отказался удовлетворять иск тюменских коммунистов к избиркому. Представители партии требовали признать незаконными и отменить итоги выборов в местную думу на одном из избирательных участков. Глава тюменского обкома Тамара Казанцева рассказала URA.RU о планах обжаловать решение.
«Я думаю, что областной суд вряд ли что-то изменит, но пойдем дальше в кассацию и Верховный суд. Оставлять так не будем», — уточнила Тамара Казанцева.
Как ранее сообщало URA.RU, представители КПРФ подали иск против территориальной и участковой избирательных комиссий Уватского района в конце сентября. В областном избиркоме еще до судебного разбирательства утверждали, что претензии партии были изучены и не нашли подтверждений.
